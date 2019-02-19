2019-02-19T11:49:32+03:00
Происшествия

Саратовца осудили за постоянные избиения своей девушки

Мужчина дважды поднимал на нее руку
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 37-летнего саратовца за неоднократное нанесение побоев.

- Ночью 27 января мужчина избил свою сожительницу из-за ссоры. За это его арестовали на десять суток. Уже 16 декабря он снова встретил ту же женщину в баре. Пара начала распивать спиртное, но спокойно тот вечер не закончился, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Буян отправился домой к своей бывшей сожительнице на Большую Садовую улицу.

Банкет продолжался ровно до момента очередной ссоры. Тогда мужчина вновь поднял руку на свою возлюбленную.

За побои ему придется провести 60 часов на обязательных работах. Так постановил суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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