Радаев: Обильные снегопады выявили недостатки работы муниципальных служб в экстремальных условиях

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-19T11:19:53+03:00

По его словам, ко многим проблемам привела недооценка возможностей, несвоевременная мобилизация и слабое взаимодействие с УК и предприятиями

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Обильные снегопады помогли выявить недостатки муниципальных служб к работе в экстремальных условиях. Об этом заявил Валерий Радаев на проходящем сегодя, 19 февраля, заседании актива Саратовской области.

- Ко многим проблемам привела недооценка возможностей в плане техники и рабочих, несвоевременная мобилизация, слабое взаимодействие с УК и предприятиями, владеющими дорожной техникой, — сказал глава региона.

За январь 2019 года в Госжилинспекцию поступило 4 тыс. заявлений. Чаще всего горожане жаловались на неочищенные тротуары, двор и дороги. Были также случаи обрушения козырьков и крыш, повреждений автомобилей от сосулек. Есть и смертельные случаи падения наледи на людей.

Валерий Радаев отметил, что организационные усилия муниципальной власти и готовность коммунальных служб оказались неадекватными масштабу ситуации. По его словам, приходилось круглосуточно вести контроль, который порой игнорировался, что и привело к несчастным случаям.

- Зима испытывает нас на прочность. Снегопады затронули всю территорию региона. Однако наиболее сложная ситуация — в областном центре. Решения — приняты, качественный результат должен быть! Считаю, что неэффективно показала себя структура управления в сфере благоустройства. Нет оперативности и персональной ответственности! Перед руководством Саратова я поставил задачу подготовить предложения по изменению существующей системы, — заявил глава региона.

Он также напомнил о приближающемся паводке, из-за которого в зоне риска могут оказаться 13,5 тыс. человек в 78 населенных пунктах 23 районов области. До 5 марта будет разработан уточненный прогноз паводковой обстановки, но уже сейчас Радаев дал поручение подготовиться к ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU