Радаев заявил, что Москва будет по-новому оценивать работу региональных властей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-19T11:04:43+03:00

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На заседании актива Саратовской области сегодня, 19 февраля, в правительстве региона губернатор Валерий Радаев заявил, что в ближайшее время федеральный центр утвердит методику оценки регионов по реализации нацпроектов. После этого методику разработают на региональном уровне и для муниципальной власти.

- Будет вестись постоянный мониторинг достижения динамики экономического роста, привлечения инвестиций, повышения доходов граждан, улучшение демографии. Этот год уже будет оцениваться по новым критериям, — заявил Валерий Радаев

Стоит отметить, что Саратовская области вошла в 11 национальных и 55 федеральных проектов. Запланированная сумма из федерального бюджета — почти 190 млрд рублей. За шесть лет нужно будет отремонтировать и построить около 200 объектов социально-инженерной инфраструктуры на сумму свыше 80 млрд рублей.

В заявках региона — дороги, дворы, школы, детсады, больницы, переоснащение поликлиник, жилье сиротам, расселение аварийного фонда, капремонт ДК, спортзалов и приобретение ФАПов.

Срок заключения соглашений о предоставлении субсидий — до 15 февраля.

- Эта задача региона выполнена. Со стороны федеральных органов власти ждем утверждения необходимых регламентов и нормативных актов, — сказал Радаев.

В период подготовки был выявлен ряд несоответствий направленности проекта специфике региона. Например, в рамках нацпроекта «Образование», по словам главы региона, надо предусмотреть не только строительство, но и ремонт школ. Из 349 зданий у 145 износ более 50%. В основном, это касается сельских учебных заведений.

Также федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает строительство очистных сооружений. В Саратовской области самая протяженная акватория, но региону выделили всего 92 млн рублей при потребности — свыше 50 млрд.

За поддержкой местная власть обратилась к депутатам Госдумы, сенаторам от Саратовской области, полпреду президента в ПФО. Валерий Радаев надеется, что на этот проект можно будет привлечь как можно больше ассигнований.

На активе Саратовской области был затронут вопрос о возобновлении программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта. Новый этап заключает в себе дома, признанные аварийными до января 2017 года. За шесть лет нужно расселить около 8 тыс. человек. На это из федерального бюджета выделяется 5,3 млрд рублей.

- С января 2017 года в регионе появилось еще 110 тыс. кв. м аварийного жилья. Эти дома под программу не попадают, а таких домов становится все больше. Вариант один — инициировать продление срока признания домов аварийными до 1 января 2019 года, — заявил Радаев, отметив, что только так можно выполнить задачу президента по устойчивому снижению объемов аварийного жилфонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU