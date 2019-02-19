Саратовские девятиклассники впервые прошли устное собеседование по русскому языку
Почти все получили «зачет»
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Девятиклассники Саратовской области 13 февраля впервые прошли устное собеседование по русскому языку.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, экзамен пришли сдавать почти 12 тыс. человек, с учетом неявки учеников школ, закрытых на карантин.
Навыки спонтанной речи успешно продемонстрировали 98,4% девятиклассников.
Они получили «зачет» и теперь допущены к главному экзамену — ГИА-9.
В школах региона, которые закрывались на карантин, экзамен пройдет 13 марта. В этот же день и еще 6 мая можно пересдать устное собеседование.
ИСТОЧНИК KP.RU