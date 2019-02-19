Из Саратовской области на экспорт вывезли более 2 млн тонн зерна

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-19T11:45:41+03:00

При этом урожай в 2018 году составил всего 3,4 млн тонн

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Выступая в правительстве на заседании актива Саратовской области 19 февраля, губернатор Радаев рассказал об успехах в сельском хозяйстве региона.

Правда, начал глава региона с констатации факта, что после рекордного урожая 2017 года в 6 млн тонн — не удалось достигнуть даже скорректированного плана по зерновым — 4,6 — в результате засухи собрали только 3,4 млн тонн.

Здесь есть позитив в том, что доля пшеницы третьего и четвертого классов возросла до 58%.

- Еще несколько лет назад вывоз даже полумиллиона тонн считался неплохим результатом, а планка в 1 млн казалась недостижимой. В прошлом году с территории области на экспорт отправлено более 2 млн тонн зерна — в два раза больше, чем в 2017.

По валовому сбору подсолнечника область впервые в истории стала лидером в РФ. Собрано свыше 1,6 млн тонн. Такой результат позволяет загрузить мощности маслозаводов, поставлять подсолнечник в другие регионы, а также увеличить объем экспорта растительного масла.

По площади пахотных земель (5,8 млн гектаров) у нас также хорошие позиции — третье место в России и второе — в Поволжье.

В планах до 2022 года значилась закладка 1,5 тыс. гектаров садов. При этом за два последних года заложили 1 240 гектаров и в этом году добавим к ним еще 600, — заявил Радаев.

По его словам, за последние два года ситуация в животноводстве стабилизирована, но главным образом за счет прироста поголовья в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.

Выполняется задача ежегодного увеличения поливных земель.

– Таким образом, мы неуклонно движемся к показателям советских времен, когда ежегодно вводили порядка 40 тыс. гектаров, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU