2019-02-19T10:47:56+03:00
Общество

В понедельник в Саратове очистили 49 крыш

В порядок привели 422 придомовых территории
Дарья Вострикова
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По поручению мэра Саратова Михаила Исаева в городе каждый день проверяют уборку дворов и крыш от осадков.

Вчера, 18 февраля, 1477 дворников и более 30 единиц спецтехники привели в порядок 49 крыш и 422 придомовых территории, рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

В ходе рейда по 185 дворам, муниципальные инспекторы выявили 59 нарушений. Управляющие компании получили предписание на их устранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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