В понедельник в Саратове очистили 49 крыш

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-19T10:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению мэра Саратова Михаила Исаева в городе каждый день проверяют уборку дворов и крыш от осадков.

Вчера, 18 февраля, 1477 дворников и более 30 единиц спецтехники привели в порядок 49 крыш и 422 придомовых территории, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

В ходе рейда по 185 дворам, муниципальные инспекторы выявили 59 нарушений. Управляющие компании получили предписание на их устранение.

ИСТОЧНИК KP.RU