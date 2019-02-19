В понедельник в Саратове очистили 49 крыш
В порядок привели 422 придомовых территории
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По поручению мэра Саратова Михаила Исаева в городе каждый день проверяют уборку дворов и крыш от осадков.
Вчера, 18 февраля, 1477 дворников и более 30 единиц спецтехники привели в порядок 49 крыш и 422 придомовых территории, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
В ходе рейда по 185 дворам, муниципальные инспекторы выявили 59 нарушений. Управляющие компании получили предписание на их устранение.
ИСТОЧНИК KP.RU