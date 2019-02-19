Водопровод в Саратове масштабно реконструируют

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-19T10:26:08+03:00

Первые очистные сооружения комплекса №2 построили в 1936 году

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В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» планирует комплексную модернизацию ключевых объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В 2019 году компания приступит к реконструкции водопроводного комплекса №2 (ВК-2).

- Первая очередь очистных сооружений комплекса была построена в 1936 году. Сейчас в состав ВК-2 входят водозаборные сооружения, насосные станции первого и дополнительного подъема, подающие воду из реки в насосно-фильтровальную станцию, магистральные водоводы и очистные сооружения. Объект обеспечивает водоснабжение центра города, а также Заводской район и часть Ленинского, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Производительность комплекса составляет 175 тыс. кубометров в сутки, что обеспечивает 30% общего водопотребления населения и промышленных предприятий города.

Учитывая значимость объекта в водоснабжении города и его высокий уровень износа, было принято решение о комплексной реконструкции водопроводного комплекса с аварийно-восстановительными работами на основных зданиях и сооружениях.

В рамках реконструкции планируется установка современного низковольтного оборудования с целью обеспечения энергоэффективности работы объектов, внедрение технологии очистки промывных вод. Специалистами будет произведен ремонт основных технических емкостей, восстановление железобетонных конструкций для обеспечения их герметичности.

ИСТОЧНИК KP.RU