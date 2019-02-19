Прокуратура начала проверку рухнувшей кровли в Ершове

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-19T10:22:05+03:00

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Прокуратура Ершовского района начала проверку по факту обрушения кровли многоквартирного дома №18 на улице Толстова в Ершове.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве, домом занимается управляющая организация МУП «Ершовское».

Проверка поможет выявить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям должностных лиц, которые обслуживают это здание.

Напомним, что вчера без крыши остался детский садик в поселке Комитерн Энгельсского района.

ИСТОЧНИК KP.RU