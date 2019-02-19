На агрофоруме в Саратове обсудят подготовку к весенне-полевому сезону

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-19T10:18:49+03:00

Участие принимают производители сельхозпродукции, техники, удобрений и другие

Изменить размер текста: A A

В Дворце спорта Саратова на Чернышевского открылся агрофорум «САРАТОВ-АГРО. 2019».

- Участие принимают производители сельхозпродукции, техники, удобрений, добавок, исследовательские институты и другие. Несмотря на то работа форума только началась, здесь уже собралось немало участников, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

В том году в форуме приняли участие 53 компании из 12 регионов РФ. За два дня его работы форум посетили 1 117 специалистов аграрной отрасли.

В 2019 на мероприятии расположены разделы: семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты растений, современная техника и многое другое.

В рамках форума пройдут коллегии, совещания, семинары по подготовке к весенне-полевому сезону и работы агропромышленного комплекса Саратовской области. Участие в форуме способствует заключению выгодных контрактов, налаживанию партнерских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU