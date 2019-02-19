Девушка обокрала пенсионера из села Мечетное
Она забрала у него 13 тыс.рублей
Изменить размер текста:
Вчера, 18 февраля, 87-летний житель села Мечетное обратился в полицию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, в 14:00 15 февраля у него из дома 29-летняя жительница села Степное путем открытого доступа похитила 13 тыс. рублей.
Женщину задержали и доставили в отдел. Она во всем призналась.
Выяснилось, что год назад она уже привлекалась к ответственности за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU