Девушка обокрала пенсионера из села Мечетное

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-19T10:08:16+03:00

Она забрала у него 13 тыс.рублей

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Вчера, 18 февраля, 87-летний житель села Мечетное обратился в полицию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, в 14:00 15 февраля у него из дома 29-летняя жительница села Степное путем открытого доступа похитила 13 тыс. рублей.

Женщину задержали и доставили в отдел. Она во всем призналась.

Выяснилось, что год назад она уже привлекалась к ответственности за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU