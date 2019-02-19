2019-02-19T10:08:16+03:00
Происшествия

Девушка обокрала пенсионера из села Мечетное

Она забрала у него 13 тыс.рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 18 февраля, 87-летний житель села Мечетное обратился в полицию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, в 14:00 15 февраля у него из дома 29-летняя жительница села Степное путем открытого доступа похитила 13 тыс. рублей.

Женщину задержали и доставили в отдел. Она во всем призналась.

Выяснилось, что год назад она уже привлекалась к ответственности за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев заявил, что оценивать регионы по реализации нацпроектов будут по-новому
Саратовские девятиклассники впервые прошли устное собеседование по русскому языку
Елена Щербакова может переквалифицироваться - Панков
Из Саратовской области на экспорт вывезли более 2 млн тонн зерна
Николай Панков в прямом эфире расскажет о принятии законопроекта о паллиативной помощи
В понедельник в Саратове очистили 49 крыш
Водопровод в Саратове масштабно реконструируют
Панков о Ландо: Важно не только вовремя уйти, но и продолжить работу на пользу людям
Прокуратура начала проверку рухнувшей кровли в Ершове
В Саратовской области резко упало производство сливочного масла
На агрофоруме в Саратове обсудят подготовку к весенне-полевому сезону
За год долг Саратовской области снизился на 2,4 млрд рублей
В Саратове улицу Чернышевского перегородил муковоз
Улицы Саратова от снега будут убирать 198 дворников