Улицы Саратова от снега будут убирать 198 дворников

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-19T09:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 февраля, Саратов будут чистить от снега 198 дворников и около 300 единиц спецтехники.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, 11 звеньев спецтехники будут работать на улице Челюскинцев, Советской, Московкой, Кузнечной и других.

За прошедшие сутки, 18 февраля, с улиц Саратова вывезли более 21,5 тыс. кубометров снега.

На дороги высыпали 15 тонн песко-соляной смеси и четыре тонны реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU