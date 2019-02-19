Улицы Саратова от снега будут убирать 198 дворников
Задействовано 300 единиц спецхтехники
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Сегодня, 19 февраля, Саратов будут чистить от снега 198 дворников и около 300 единиц спецтехники.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, 11 звеньев спецтехники будут работать на улице Челюскинцев, Советской, Московкой, Кузнечной и других.
За прошедшие сутки, 18 февраля, с улиц Саратова вывезли более 21,5 тыс. кубометров снега.
На дороги высыпали 15 тонн песко-соляной смеси и четыре тонны реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU