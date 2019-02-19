2019-02-19T09:24:47+03:00
Происшествия

В Саратове полиция задержала мужчину за поджог друга

Они поссорились из-за развалившегося бизнеса
Дарья Вострикова
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Саратовские следователи задержали 44-летнего мужчину, который обвиняется в смерти друга.

- По данным следствия, 8 февраля 2019 года он повздорил с 39-летним приятелем из-за краха совместных коммерческих начинаний. Такой темой закончилось их застолье, которое проходило дома у задержанного. Хозяин жилища сначала четыре раза ударил гостя сковородой по голове, потом положил тело в багажник машины, отвез его в гаражи, которые находятся рядом с домом 110-а на проспекте 50 лет Октября и сжег. За бензином мужчина успел заехать по дороге, рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Предполагаемого убийцу задержали. Сейчас он находится под стражей.

Следователям предстоить выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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