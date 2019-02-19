2019-02-19T09:30:28+03:00
Общество

Саратовцы могут на прямой линии актива области задать вопросы

Перед началом заседания губернатор Радаев посетил выставку
Ольга МуравлёваАлександр Уриевский
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В саратовском правительстве пройдет заседание актива областиВ саратовском правительстве пройдет заседание актива областиФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 19 февраля, начинается заседание актива Саратовской области. Там подведут итоги социально-экономического развития региона в прошедшем году и обозначат задачи на 2019.

- Перед началом заседания губернатор Валерий Радаев посетил выставку достижений саратовских предприятий, которая расположилась в фойе правительства, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Валерий Радаев посетил выставку достижений саратовских предприятий Фото: Александр Уриевский

Валерий Радаев посетил выставку достижений саратовских предприятийФото: Александр Уриевский

Напомним, в работе актива принимают участие члены региональной власти, депутаты, руководители предприятий, организаций культуры и общественность.

В правительстве области подведут итоги социально-экономического развития региона в 2018 году Фото: Александр Уриевский

В правительстве области подведут итоги социально-экономического развития региона в 2018 годуФото: Александр Уриевский

С 10:00 будет вестись онлайн-трансляция на сайте правительства области.

Все желающие могут задать вопросы по телефону прямой линии: 8 (8452) 210-922 с 9:00 до 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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