Саратовца наказали за притон

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-19T09:06:00+03:00

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Суд признал 44-летнего саратовца виновным в организации притона.

Установлено, что в период с 29 сентября по 3 октября 2018 года мужчина разрешал трем гражданам приходить к нему домой и употреблять наркотики. Встречи проходили в одном из домов на улице Танкистов в Саратове, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Нездоровое гостеприимство хозяина полицейские выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение».

Над саратовцем состоялся суд. Теперь мужчине придется год ходить на исправительные работы и отдавать часть своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU