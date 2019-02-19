Саратовца наказали за притон
Нарушителя выявили в ходе спецоперации
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Суд признал 44-летнего саратовца виновным в организации притона.
Установлено, что в период с 29 сентября по 3 октября 2018 года мужчина разрешал трем гражданам приходить к нему домой и употреблять наркотики. Встречи проходили в одном из домов на улице Танкистов в Саратове, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Нездоровое гостеприимство хозяина полицейские выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение».
Над саратовцем состоялся суд. Теперь мужчине придется год ходить на исправительные работы и отдавать часть своей зарплаты государству.
ИСТОЧНИК KP.RU