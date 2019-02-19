2019-02-19T08:54:44+03:00
Происшествия

В Балакове рабочему ампутировали руку из-за травмы на производстве

Сейчас формируется комиссия для расследования причин инцидента
Ольга Муравлёва
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В Балакове 15 февраля рабочий на предприятии АО «Балаково-Центролит» тяжело повредил руку.

- Выбивальщик отливок при транспортировке плит с залитыми формами получил тяжелую травму правой руки, что привело к ее ампутации выше локтевого сустава, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Гострудинспекции.

Комиссия для расследования причин несчастного случая формируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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