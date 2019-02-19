В Саратове половина производителей и продавцов мяса работают с нарушениями

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-19T11:21:33+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области за 2018 год проверил 343 партии мяса на токсичные элементы и пестициды. Все пробы соответствовали нормативам.

На микробиологические показатели было исследовано 1 903 партии, 0,5% из них не отвечали нормам.

Кроме этого, как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, не выявлено антибиотиков и паразитов в проверенном мясе.

При этом нарушения нашлись в 50% предприятиях по производству и торговле мясной продукцией, а также общепите.

Кроме того, из оборота было изъято 162 партии общим объемом 522 кг. Причина — истекший срок годности, не соответствие маркировки, отсутствие сопроводительных документов, несоблюдение температурного режима. Выписано 127 штрафов на сумму более 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU