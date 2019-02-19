Марийцу не удалось подкупить саратовского полицейского
Житель Республики Марий Эл Ашраф Асланов признан виновным в мелком взяточничестве.
- Днем 25 января мужчина ехал на своем легковом авто по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. На территории Саратовского района его остановил дорожный инспектор за нарушение правил перевозки детей. Водитель не хотел нести за это административную ответственность и попытался подкупить полицейского, дав ему 500 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Деньги дорожный инспектор не принял. Действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Еще до окончания следствия Ашраф Асланов признал свою вину.
По решению суда ему придется отдать 5 тыс. рублей штрафа.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU