2019-02-19T09:01:36+03:00
Происшествия

Марийцу не удалось подкупить саратовского полицейского

Мужчина нарушил правила перевозки детей
Дарья Вострикова
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Житель Республики Марий Эл Ашраф Асланов признан виновным в мелком взяточничестве.

- Днем 25 января мужчина ехал на своем легковом авто по трассе СызраньСаратовВолгоград. На территории Саратовского района его остановил дорожный инспектор за нарушение правил перевозки детей. Водитель не хотел нести за это административную ответственность и попытался подкупить полицейского, дав ему 500 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Деньги дорожный инспектор не принял. Действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Еще до окончания следствия Ашраф Асланов признал свою вину.

По решению суда ему придется отдать 5 тыс. рублей штрафа.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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