Марийцу не удалось подкупить саратовского полицейского

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-19T09:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Республики Марий Эл Ашраф Асланов признан виновным в мелком взяточничестве.

- Днем 25 января мужчина ехал на своем легковом авто по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. На территории Саратовского района его остановил дорожный инспектор за нарушение правил перевозки детей. Водитель не хотел нести за это административную ответственность и попытался подкупить полицейского, дав ему 500 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Деньги дорожный инспектор не принял. Действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Еще до окончания следствия Ашраф Асланов признал свою вину.

По решению суда ему придется отдать 5 тыс. рублей штрафа.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU