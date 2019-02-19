В Саратове женщина сбросила мужа с балкона

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-19T08:43:43+03:00

Ранее она сама оттуда прыгала

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В центре Саратова мужчину выбросили с балкона.

- С третьего этажа его скинула собственная жена, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

ЧП случилось на улице Комсомольская, в доме №7/9. Очевидцы обнаружили мужчину в сугробе под окнами и вызвали полицию.

Пострадавший рассказал, что он не принимал никаких наркотиков.

Мужчину госпитализировали, а его супругу задержали полицейские. Как оказалась, женщина сама ранее прыгала с этого балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU