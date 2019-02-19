В Саратове женщина сбросила мужа с балкона
Ранее она сама оттуда прыгала
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В центре Саратова мужчину выбросили с балкона.
- С третьего этажа его скинула собственная жена, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
ЧП случилось на улице Комсомольская, в доме №7/9. Очевидцы обнаружили мужчину в сугробе под окнами и вызвали полицию.
Пострадавший рассказал, что он не принимал никаких наркотиков.
Мужчину госпитализировали, а его супругу задержали полицейские. Как оказалась, женщина сама ранее прыгала с этого балкона.
ИСТОЧНИК KP.RU