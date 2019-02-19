До полудня закрыты две федеральные трассы в Саратовской области
Причина — сильная метель
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В Саратовской области до полудня сегодня, 19 февраля, закрыта федеральная трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
- Ограничение для грузовиков и маршрутного транспорта действует на участке с 47 по 140 км из-за сильной метели, — сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор».
Также продлен запрет на проезд по дороге А-298 Р-228 — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. Перекрыт участок со 102 по 325 км.
Напомним, ночью на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград спасатели помогли гражданам Азербайджана, у которых сломался микроавтобус.
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ИСТОЧНИК KP.RU