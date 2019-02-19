Судимый восемь раз рецидивист не смог обокрасть салон сотовой связи в Саратове
Мужчину задержали
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Вчера, 18 февраля, в 17:16, в саратовскую полицию обратился 23-летний работник салона сотовой связи на Большой Горной.
- Он рассказал, что в период с 17:05 до 17:10 неизвестный мужчина пытался украсть с витрины телефон Samsung Galaxy J6 стоимостью 15 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 58-летний разнорабочий.
За его спиной уже восемь обвинительных приговоров. На мужчину завели очередное уголовное дело.
Он признал свою вину. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU