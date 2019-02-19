Под Хвалынском на закрытой трассе спасатели помогли гражданам Азербайджана

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-19T08:10:06+03:00

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На федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, в Хвалынском районе, сегодня ночью, 19 февраля, спасатели помогли людям, застрявшим в пути.

- У восьмерых граждан Азербайджана сломался микроавтобус, на котором они ехали. Сотрудники службы спасения отвезли их до ближайшего кафе, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.

Он также добавил, что не знает, как люди туда добрались, ведь к тому моменту дорога уже была перекрыта из-за метели.

Также отмечается, что среди пассажиров транспорта был ребенок. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU