Игроки саратовского «Автодора» вызваны в сборную страны

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-19T07:56:49+03:00

Состав сборной России перед грядущими играми с Болгарией и Финляндией пополнили Михайловский и Забелин

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В подмосковном Новогорске с 18 февраля проходит сбор мужской национальной команды России по баскетболу. В ее составе тренируются два представителя «Автодора» — лидер юниорской сборной России Никита Михайловский и центровой Артем Забелин.

Их вызвали из резервного списка кандидатов, потому что многие участники сборной из основного списка получили травмы или заняты в матчах Евролиги.

Напомним, заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2019 пройдут уже скоро: 21 февраля в Болгарии и 24 февраля в России против сборной Финляндии.

- Сейчас решили вызвать молодых ребят — и заодно дать им почувствовать атмосферу сборной, — отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью официальному сайту РФБ.

ИСТОЧНИК KP.RU