Игроки саратовского «Автодора» вызваны в сборную страны
В подмосковном Новогорске с 18 февраля проходит сбор мужской национальной команды России по баскетболу. В ее составе тренируются два представителя «Автодора» — лидер юниорской сборной России Никита Михайловский и центровой Артем Забелин.
Их вызвали из резервного списка кандидатов, потому что многие участники сборной из основного списка получили травмы или заняты в матчах Евролиги.
Напомним, заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2019 пройдут уже скоро: 21 февраля в Болгарии и 24 февраля в России против сборной Финляндии.
- Сейчас решили вызвать молодых ребят — и заодно дать им почувствовать атмосферу сборной, — отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью официальному сайту РФБ.
ИСТОЧНИК KP.RU