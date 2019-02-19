2019-02-19T10:21:41+03:00
Общество

В Саратовской области резко упало производство сливочного масла

Однако тортов стали выпекать больше
Екатерина Семенова
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В Саратовской области стали меньше производить маслаВ Саратовской области стали меньше производить маслаФото: Екатерина Семенова
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В Саратовстате проанализировали промышленное производство в январе 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в целом его объемы сократились. Индекс по сравнению с январем 2018 года составил 99,6%

В обрабатывающем производстве заметнее всего снизилось изготовление сливочного масла. В январе 2019 года его было сделано лишь 33,1 тонны, что составляет 19,1% от уровня января 2018 года.

Также меньше было произведено сыра и творога — на 42%, тканей — на 51,3%, топливной древесины — на 69,4%.

Увеличился объем выпуска синтетических волокон — на 53%, говядины — на 49% и тортов с пирожными — в 3,1 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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