Для поисков пропавшей девочки в Саратове по тревоге подняли полицию
Девочку нашли гуляющей по улице
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В Саратове полицейские нашли девочку, которая пропала из дома.
Как сообщили «КП-Саратов», 14-летняя девочка (предположительно, речь идет об объявленной в розыск Алине Смирновой — прим.ред.) исчезла в Волжском районе 17 февраля.
Мать девочки сообщили в полицию и по тревоге был поднят личный состав отдела №1.
18 февраля девочку обнаружили гуляющей по улице. Полицейские отвели ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU