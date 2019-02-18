Для поисков пропавшей девочки в Саратове по тревоге подняли полицию

СЕГОДНЯ 20:37 2019-02-18T20:37:50+03:00

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В Саратове полицейские нашли девочку, которая пропала из дома.

Как сообщили «КП-Саратов», 14-летняя девочка (предположительно, речь идет об объявленной в розыск Алине Смирновой — прим.ред.) исчезла в Волжском районе 17 февраля.

Мать девочки сообщили в полицию и по тревоге был поднят личный состав отдела №1.

18 февраля девочку обнаружили гуляющей по улице. Полицейские отвели ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU