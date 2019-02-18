Полиция нашла подростков из видео о драке в Саратове
Родители пяти драчунов привлечены к ответственности
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ГУ МВД Саратовской области начала проверку по факту драки на окраине областного центра.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, проверка была назначена после того, как видеоролик с дракой был растиражирован соцсетями и СМИ.
Установлено, что конфликт между двумя группами подростков произошел в конце декабря 2018 года.
Уже установлены личности участников драки, с ними проведены воспитательные беседы. Родители пяти подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU