2019-02-18T20:33:23+03:00
Общество

Полиция нашла подростков из видео о драке в Саратове

Родители пяти драчунов привлечены к ответственности
Екатерина Семенова
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ГУ МВД Саратовской области начала проверку по факту драки на окраине областного центра.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, проверка была назначена после того, как видеоролик с дракой был растиражирован соцсетями и СМИ.

Установлено, что конфликт между двумя группами подростков произошел в конце декабря 2018 года.

Уже установлены личности участников драки, с ними проведены воспитательные беседы. Родители пяти подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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