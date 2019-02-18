В Саратовской области закрыт проезд в пяти районах
Причина ограничения движения — сильная метель
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В Саратовской области из-за сильной метели сегодня, 18 февраля, с 19:30 по местному времени закрыли участок трассы А-298 Р-228 — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном со 102 по 325 км.
- Ограничен проезд в Советском, Федоровском, Ершовском, Дергачевском и Озинском районах, — сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Ориентировочно в 9:00 завтра дорогу откроют.
ИСТОЧНИК KP.RU