В Саратовской области закрыт проезд в пяти районах

СЕГОДНЯ 19:19 2019-02-18T19:19:48+03:00

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В Саратовской области из-за сильной метели сегодня, 18 февраля, с 19:30 по местному времени закрыли участок трассы А-298 Р-228 — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном со 102 по 325 км.

- Ограничен проезд в Советском, Федоровском, Ершовском, Дергачевском и Озинском районах, — сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Ориентировочно в 9:00 завтра дорогу откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU