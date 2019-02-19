В Саратове ожидается сильная гололедица
Также будет дуть северный порывистый ветер
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Во вторник, 19 февраля, в Саратовской области будет морозно.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет -5-10 градусов. В левобережье ожидаются морозы до -20 градусов.
С учетом оттепели последних дней, похолодание приведет к сильной гололедице на дорогах.
Осадков не будет, ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах — до 20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU