В Саратове ожидается сильная гололедица

СЕГОДНЯ 06:16 2019-02-19T06:16:26+03:00

Также будет дуть северный порывистый ветер

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Во вторник, 19 февраля, в Саратовской области будет морозно.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет -5-10 градусов. В левобережье ожидаются морозы до -20 градусов.

С учетом оттепели последних дней, похолодание приведет к сильной гололедице на дорогах.

Осадков не будет, ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах — до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU