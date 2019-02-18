В Саратовской области собрали налогов на 12,2 % больше
По итогам 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 67,7 млрд. рублей, и увеличился относительно 2017 года на 12%. Поступления по налоговым доходам превышены на 12,2%, по неналоговым доходам – на 3,3%. Об этом на совещании у губернатора Валерия Радаева доложил министр финансов области Станислав Кошелев.
Напомним, объём доходов в прошлом году составил 93,9 млрд. рублей или 101,7% годовых назначений, расходов – 88,2 млрд. рублей или 98,1% годовых назначений.
Расходы на реализацию государственных программ Саратовской области составили 82,5 млрд. рублей или 93,5%. В том числе, на соцсферу направлено 61,5 млрд. рублей или 69,8% от общего объема расходов.
- В составе расходов 46,3 млн рублей - расходы на предоставление субсидии местным бюджетам на инициативы граждан по конкретным отраслям. Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие государственного и муниципального управления». Отраслевая направленность расходов отражена в местных бюджетах. Преимущественно это расходы на благоустройство, — уточнили «КП-Саратов» в минфине.
ИСТОЧНИК KP.RU