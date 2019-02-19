Директора «Турковской зерновой компании» заставили вернуть рабочим 1,2 млн рублей
51 работник не получал зарплату три месяца
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Прокуратура заставила генерального директора ООО «Турковская зерновая компания» отдать 51 работнику более 1,2 млн долга по зарплате.
- Люди не видели своих денег с ноября 2018 по январь 2019 года. На мужчину завели административное дело, которое уже направлено в суд, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Внесенное в адрес директора представление прокуратуры вынудило его выплатить деньги рабочим.
ИСТОЧНИК KP.RU