2019-02-19T07:31:54+03:00
Общество

Директора «Турковской зерновой компании» заставили вернуть рабочим 1,2 млн рублей

51 работник не получал зарплату три месяца
Дарья Вострикова
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Прокуратура заставила генерального директора ООО «Турковская зерновая компания» отдать 51 работнику более 1,2 млн долга по зарплате.

- Люди не видели своих денег с ноября 2018 по январь 2019 года. На мужчину завели административное дело, которое уже направлено в суд, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Внесенное в адрес директора представление прокуратуры вынудило его выплатить деньги рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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