Под Саратовом рецидивистка ранила ножом собутыльника, а после спасла его

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-19T07:05:10+03:00

Ее приговорили к 3,5 года колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

В Ивантеевском районе Саратовской области приговорили к сроку ранее судимую, в том числе за тяжкие преступления, 28-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью ножа.

- Днем 18 декабря 2018 года женщина распивала алкоголь в гостях 61-летнего знакомого в селе Горелый Гай. Во время банкета она начала перебраниваться с мужчиной, схватила со стола нож и ударила им собутыльника в живот, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

После содеянного злоумышленница вызвала полицию, «скорую», а также сама оказала медпомощь потерпевшему.

Во время суда женщина признала вину. Ее приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

Прокуратура района сейчас проверяет законность приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичка в Балакове зарезала приятеля своего парня

Женщине не понравился его флирт

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU