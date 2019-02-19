Под Саратовом рецидивистка ранила ножом собутыльника, а после спасла его
В Ивантеевском районе Саратовской области приговорили к сроку ранее судимую, в том числе за тяжкие преступления, 28-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью ножа.
- Днем 18 декабря 2018 года женщина распивала алкоголь в гостях 61-летнего знакомого в селе Горелый Гай. Во время банкета она начала перебраниваться с мужчиной, схватила со стола нож и ударила им собутыльника в живот, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
После содеянного злоумышленница вызвала полицию, «скорую», а также сама оказала медпомощь потерпевшему.
Во время суда женщина признала вину. Ее приговорили к 3,5 года колонии общего режима.
Прокуратура района сейчас проверяет законность приговора.
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ИСТОЧНИК KP.RU