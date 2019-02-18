В Балакове подростка задержали с наркотиками в День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-18T16:47:46+03:00

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В Балакове прокуратура организовала проверку по факту задержания 17-летнего учащегося одного из техникумов Балакова.

- Следствие считает, что в День всех влюбленных, 14 февраля 2019 года, в подъезде дома по улице 50 лет ВЛКСМ при личном досмотре у него нашли три свертка с порошкообразным наркотиком, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Сотрудники надзорного ведомства проверят, как соблюдается законодательство в плане профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условия жизни мальчика.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU