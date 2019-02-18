2019-02-18T16:47:46+03:00
Происшествия

В Балакове подростка задержали с наркотиками в День всех влюбленных

Прокуратура организовала проверку
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове прокуратура организовала проверку по факту задержания 17-летнего учащегося одного из техникумов Балакова.

- Следствие считает, что в День всех влюбленных, 14 февраля 2019 года, в подъезде дома по улице 50 лет ВЛКСМ при личном досмотре у него нашли три свертка с порошкообразным наркотиком, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Сотрудники надзорного ведомства проверят, как соблюдается законодательство в плане профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условия жизни мальчика.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области закрыт проезд в пяти районах
Юлия Литневская вручила благодарственные письма врачам областной клинической больницы
В Саратове нашлась пропавшая Алина Смирнова
В Саратовской области собрали налогов на 12,2 % больше
В Лысогорском районе 19 школ почистили после прокурорской проверки
В Балашове для борьбы с паводком заготовят 300 мешков с песком
Аварийный дом на Азина в Саратове продолжает разваливаться
В Саратове из-за схода снега дом остался без газа и света
Москвичка в Балакове зарезала приятеля своего парня
В Саратове пропала без вести 14-летняя Алина Смирнова
В Балакове убийца будет выплачивать деньги детям жертвы
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
В Саратовской области спутниковые тарелки будут продавать со скидкой
Александр Ландо уходит из Общественной палаты Саратовской области
В Саратове эпидемия ОРВИ отступила
Житель Ровного отработает 240 часов за самовольное подключение к газопроводу
Саратовский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по дзюдо
В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов