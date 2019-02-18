2019-02-18T16:37:42+03:00
Общество

В Лысогорском районе 19 школ почистили после прокурорской проверки

Директорам внесли представление и привлекли к ответственности
Ольга Муравлёва
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В Лысогорском районе прокуратура организовала проверку в образовательных учреждениях.

- В 19 школах никто не занимался зимним содержанием: территории от снега не очищались, наледь с крыш надлежаще не удалялись. Это может причинить вред жизни и здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По результатам проверки директорам внесли представление и привлекли к ответственности. Нарушения незамедлительно устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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