2019-02-18T16:40:38+03:00
Общество

В Балашове для борьбы с паводком заготовят 300 мешков с песком

Также отремонтировали более 5 км ливневок
Дарья Вострикова
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В Балашове коммунальщики отремонтировали и почистили более 5 км ливневок, чтобы снизить риски возникновения ЧС во время паводка. Оттуда вывезли свыше трех «КамАЗов» грунта и мусора.

- Рабочие отремонтировали разрушенные дамбы и мостовые переезды на сумму 4 млн 98 тыс. рублей из районного бюджета. Около ООО «Хлебоприемный пункт №7» дамбу укрепили и подняли до 1 020 см. Это выше критической отметки опасного уровня подъема воды, — рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве.

Сформирована группировка из 150 человек, десяти автомобилей, 20 экскаваторов, пневмомолот, 29 мотопомп и девять плавсредств. В случае необходимости администрация заключит договоры аренды на дополнительную технику.

До 18 марта на базе МУП «Благоустройство и озеленение» заготовят 300 мешков с песком для ограждения объектов от воды.

В резерве будут храниться 36 тонн песка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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