Аварийный дом на Азина в Саратове продолжает разваливаться

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-18T16:23:54+03:00

Снимки разрушающегося дома с разницей в три дня. Фото из соцсетей

Кирпичи падают с фасада буквально каждый день [фото]

Изменить размер текста: A A

На Азина, 37 рушится аварийное общежитие, с фасада падают кирпичи.

- Разница в три дня, — написала Маша Ветренко в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

На снимках видно, как со стены здания исчезли кирпичи.

Напомним, в 2016 году дом был признан аварийным. Его должны были расселить и снести до 1 июля 2018. Однако этого не произошло, и в сентябре 2018 года прокуратура потребовала от администрации предоставить квартиры семьям, проживающим там.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU