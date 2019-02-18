Аварийный дом на Азина в Саратове продолжает разваливаться
Кирпичи падают с фасада буквально каждый день [фото]
Снимки разрушающегося дома с разницей в три дня. Фото из соцсетей
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На Азина, 37 рушится аварийное общежитие, с фасада падают кирпичи.
- Разница в три дня, — написала Маша Ветренко в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», приложив фото.
На снимках видно, как со стены здания исчезли кирпичи.
Напомним, в 2016 году дом был признан аварийным. Его должны были расселить и снести до 1 июля 2018. Однако этого не произошло, и в сентябре 2018 года прокуратура потребовала от администрации предоставить квартиры семьям, проживающим там.
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ИСТОЧНИК KP.RU