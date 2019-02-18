Москвичка в Балакове зарезала приятеля своего парня

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-18T16:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области арестована женщина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, женщина приехала в Балаково из Москвы.

Как полагает следствие, 10 февраля двое работников автомойки в райцентре, 25 и 29 лет, купили алкоголь и отправились в гости к одному из них.

В это время там находилась его 29-летняя сожительница, которая несколько дней назад переехала к нему из Москвы. Женщина не обрадовалась гостю и предстоящему застолью. Она устроила скандал, но мужчинам удалось склонить ее к совместному времяпрепровождению со спиртным.

Тем не менее ссора не утихла до конца. Гость, надеясь умилостивить подругу своего приятеля, начал с ней флиртовать, что лишь распалило ее гнев. Дошло до того, что она схватила нож и несколько раз ударила 30-летнего собутыльника. От ранений тот скончался на месте.

Женщина в кратчайшие сроки уехала из Саратовской области, а ее парень сообщил в полицию.

Вскоре подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение, и она была арестована.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU