2019-02-18T16:55:23+03:00
Общество

В Саратове пропала без вести 14-летняя Алина Смирнова

О ней ничего не известно с 17 февраля
Дарья Вострикова
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В Волжском районе Саратова пропала без вести 14-летняя Алина Смирнова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», девушка исчезла вчера, 17 февраля.

Приметы Алины Смирновой: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, ниже плеч, каре-зеленые глаза.

На момент пропажи она была одета в пуховик болотного цвета, серые кроссовки, большой вязаный светло-серый шарф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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