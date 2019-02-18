В Саратове пропала без вести 14-летняя Алина Смирнова
О ней ничего не известно с 17 февраля
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В Волжском районе Саратова пропала без вести 14-летняя Алина Смирнова.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», девушка исчезла вчера, 17 февраля.
Приметы Алины Смирновой: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, ниже плеч, каре-зеленые глаза.
На момент пропажи она была одета в пуховик болотного цвета, серые кроссовки, большой вязаный светло-серый шарф.
ИСТОЧНИК KP.RU