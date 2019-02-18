В Балакове убийца будет выплачивать деньги детям жертвы
Злоумышленник покалечил мужчину во время ссоры в 2017 году
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В Балаковском районном суде было рассмотрено гражданское дело по факту гибели 37-летнего жителя Балакова, у которого осталось двое детей.
- Погибший и осужденный поругались 30 сентября 2017 года. Последний сломал балаковцу кости свода и основания черепа, из-за чего тот скончался, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд приговорил злоумышленника к девяти годам в колонии строгого режима. Позднее его обязали выплачивать детям скончавшегося одну треть своего дохода до совершеннолетия.
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ИСТОЧНИК KP.RU