В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Причина этого — автомобиль, близко припаркованный к рельсам
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Сегодня, 18 февраля, в Саратове встали трамваи №№9 и 10.
- Движение вагонов прервалось в 16:20 на улице Слонова, — уточнили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Вагоны не могут ехать из-за автомобиля, который припаркован очень близко к рельсам.
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ИСТОЧНИК KP.RU