2019-02-18T15:58:07+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи №№9 и 10

Причина этого — автомобиль, близко припаркованный к рельсам
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, в Саратове встали трамваи №№9 и 10.

- Движение вагонов прервалось в 16:20 на улице Слонова, — уточнили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Вагоны не могут ехать из-за автомобиля, который припаркован очень близко к рельсам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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