2019-02-18T15:57:18+03:00
Общество

В Саратовской области спутниковые тарелки будут продавать со скидкой

Это касается сел, где нет наземного цифрового вещания
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области прошло совещание по развитию цифрового телевидения.

Как отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Белгородский, достигнуто соглашение с операторами спутникового вещания. Компании ООО «НТВ-ПЛЮС» и ООО «Спутниковое ТВ» обеспечат цифровым спутниковым телевидением жителей области, не имеющих возможности приема наземного цифрового вещания.

Оно отсутствует в 302 населенных пунктах области.

Как стало известно «КП-Саратов», это предполагает скидки на спутниковые тарелки, а также возможность смотреть бесплатно 20 каналов первого и второго мультиплекса.

Аналоговое вещание в Саратовской области отключат с июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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