В Саратовской области спутниковые тарелки будут продавать со скидкой
В правительстве Саратовской области прошло совещание по развитию цифрового телевидения.
Как отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Белгородский, достигнуто соглашение с операторами спутникового вещания. Компании ООО «НТВ-ПЛЮС» и ООО «Спутниковое ТВ» обеспечат цифровым спутниковым телевидением жителей области, не имеющих возможности приема наземного цифрового вещания.
Оно отсутствует в 302 населенных пунктах области.
Как стало известно «КП-Саратов», это предполагает скидки на спутниковые тарелки, а также возможность смотреть бесплатно 20 каналов первого и второго мультиплекса.
Аналоговое вещание в Саратовской области отключат с июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU