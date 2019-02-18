Александр Ландо уходит из Общественной палаты Саратовской области
Об этом сообщил его коллега по ОПе
Александр ЛандоФото: Александр Уриевский
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Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо уходит со своего поста.
Об этом сообщил член ОПы Николай Скворцов в соцсети Facebook.
- Ландо уходит... Последнее пленарное заседание Общественной палаты Саратовской области с его участием. Сильный и мудрый человек! Вместе работали с 2012 года! — написал Скворцов с пленарного заседания ОПы.
Напомним, Ландо возглавлял Общественную палату с 2012 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU