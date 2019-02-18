2019-02-18T17:01:40+03:00
Общество

Александр Ландо уходит из Общественной палаты Саратовской области

Об этом сообщил его коллега по ОПе
Екатерина Семенова
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Александр ЛандоАлександр ЛандоФото: Александр Уриевский
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Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо уходит со своего поста.

Об этом сообщил член ОПы Николай Скворцов в соцсети Facebook.

- Ландо уходит... Последнее пленарное заседание Общественной палаты Саратовской области с его участием. Сильный и мудрый человек! Вместе работали с 2012 года! — написал Скворцов с пленарного заседания ОПы.

Напомним, Ландо возглавлял Общественную палату с 2012 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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