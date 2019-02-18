2019-02-18T15:38:21+03:00
Общество

В Саратове эпидемия ОРВИ отступила

Заболеваемость снизилась на 12,74%
Дарья Вострикова
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В Саратове, по сравнению с прошлой неделей, с 11 по 17 февраля, заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,74%. Зарегистрировано 7 080 случаев болезни, что на 6,84% меньше эпидпорога.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, снижение показателя особенно резко заметно среди детей. Малыши до двух лет стали болеть на 42,1% меньше, от трех до шести — на 18,2%, а от семи до 14 — на 29,8%.

Врачи советуют скорее переходить на здоровый образ жизни, принимать витамины, не переохлаждаться и одеваться по погоде.

Напомним, с завтрашнего дня в школах возобновляются занятия в связи со снижением заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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