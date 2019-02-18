Житель Ровного отработает 240 часов за самовольное подключение к газопроводу
В Ровном Саратовской области осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в самовольном подключении к газопроводу, хотя мужчина уже был наказан за подобное деяние.
- Ранее из-за задолженности подачу гражданину прекратили. Он самовольно подключился к газопроводу, за что получил административное наказание. Однако житель Ровного не стал оплачивать долг и восстанавливать газоснабжение, а снова незаконно подключился при помощи резинового шланга, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU