Саратовский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по дзюдо
Он участвовал в весовой категории до 100 кг
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С 6 по 17 февраля в Москве прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера РСФСР Ю. А. Зайцева среди мужчин и женщин.
- Бывший студент СГЮА Максуд Ибрагимов, проходящий спортивную подготовку в ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол», в весовой категории до 100 кг стал победителем турнира, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.
В соревнованиях принимал участие 171 дзюдоист из 14 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU