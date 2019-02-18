Саратовский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по дзюдо

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-18T15:28:17+03:00

Он участвовал в весовой категории до 100 кг

Изменить размер текста: A A

С 6 по 17 февраля в Москве прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера РСФСР Ю. А. Зайцева среди мужчин и женщин.

- Бывший студент СГЮА Максуд Ибрагимов, проходящий спортивную подготовку в ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол», в весовой категории до 100 кг стал победителем турнира, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

В соревнованиях принимал участие 171 дзюдоист из 14 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU