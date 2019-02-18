2019-02-18T15:05:32+03:00
Происшествия

Педофила из Энгельса осудили на 13 лет за растление дочери своей девушки

Ребенку было всего восемь лет
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 46-летнего жителя Энгельса в совершении трех эпизодов растления малолетнего ребенка.

- Следствием и судом установлено, что летом 2017 года мужчина предложил восьмилетней дочери своей возлюбленной полежать с ним на кровати. Малышка согласилась, тогда злоумышленник надругался над ней прямо в квартире сожительницы, хотя та была дома. Перепуганная девочка никому не рассказала о случившемся, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Кроме того, 13 и 14 февраля мужчина предложил возлюбленной забрать ее дочку к себе домой.

Вечером педофил вновь надругался над девочкой, хотя в тот момент в квартире была его мать.

Как только потерпевшая пришла домой, она рассказала об этом маме. Та сообщила в полицию.

Следователи задержали педофила. До окончания следствия он находился под стражей.

Злоумышленник так и не признал своей вины. Суд назначил ему 13 лет лишения колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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