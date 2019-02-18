Прокуратура проверяет обрушившийся детсад в поселке Коминтерн
Сейчас специалисты обследуют крышу
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Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обрушения крыши в детском саду поселка Коминтерн Энгельсского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас специалисты обследуют крышу для составления сметы на ремонт.
Напомним, шиферная кровля обрушилась на площади около 6 кв. м над переходом между основным корпусом и пищеблоком. На тот момент там никого не было, обошлось без пострадавших.
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Садик закрыли на три дня, до 20 февраля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU