Голосование за территории для благоустройства в Саратове пройдет 27 февраля
Голосование за территории, которые будут благоустраивать в Саратове в 2019 году, пройдет 27 февраля.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, жители смогут выбрать территории для благоустройства в рамках участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».
- По каждому из перечисленных объектов будет представлен дизайн-проект. Перечень счетных участков будет опубликован позже на сайте администрации города, — уточнили в мэрии.
Ранее определили перечень городских общественных территорий, которые будут включены в бюллетени:
- сквер первой учительницы;
- Ильинская площадь;
- сквер в районе Сенного рынка (улица Большая Горная);
- смотровая площадка напротив аэровокзала;
- бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);
- площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия»;
- сквер Заводской;
- проспект Кирова;
- бульвар имени Мюфке;
- площадь Кирова;
- смотровая площадка в парке Победы;
- парк поселка СПЗ-3 (улица Марины Расковой);
- смотровая площадка на территории Кумысной поляны;
- бульвар по улице 2-я Садовая от сквера борцов революции 1905 года до улицы Серова.
ИСТОЧНИК KP.RU