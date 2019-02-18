Голосование за территории для благоустройства в Саратове пройдет 27 февраля

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-18T14:55:42+03:00

Где разместят счетные участки — пока не известно

Изменить размер текста: A A

Голосование за территории, которые будут благоустраивать в Саратове в 2019 году, пройдет 27 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, жители смогут выбрать территории для благоустройства в рамках участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

- По каждому из перечисленных объектов будет представлен дизайн-проект. Перечень счетных участков будет опубликован позже на сайте администрации города, — уточнили в мэрии.

Ранее определили перечень городских общественных территорий, которые будут включены в бюллетени:

- сквер первой учительницы;

- Ильинская площадь;

- сквер в районе Сенного рынка (улица Большая Горная);

- смотровая площадка напротив аэровокзала;

- бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);

- площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия»;

- сквер Заводской;

- проспект Кирова;

- бульвар имени Мюфке;

- площадь Кирова;

- смотровая площадка в парке Победы;

- парк поселка СПЗ-3 (улица Марины Расковой);

- смотровая площадка на территории Кумысной поляны;

- бульвар по улице 2-я Садовая от сквера борцов революции 1905 года до улицы Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU