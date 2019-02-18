В Саратове упавший снег с крыши расплющил две иномарки
ЧП случилось на проспекте Кирова
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Сегодня, 18 февраля, в Саратове очевидцы засняли автомобили, крыши которых расплющил упавший снег. Chevrolet и Volkswagen пострадали на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова.
Снимки машин горожане опубликовали в соцсетях.
- Получили за неправильную парковку, — заявил один из комментаторов.
Кроме этого, сегодня еще одна машина стала жертвой падающего снега.
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Так, красная легковушка на пересечении улиц Большая Горная и Чернышевского осталась без лобового стекла.
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ИСТОЧНИК KP.RU