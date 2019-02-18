В Саратове свалившийся с крыши металлический лист едва не убил женщину
По словам очевидца, он мог смертельно ее травмировать [фото, видео]
Рабочие убирают упавший с крыши лист железаФото: Александр Уриевский
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В Саратове на улице Чернышевского сорвавшиеся с крыши кровельные листы едва не убили женщину.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, металл рухнул с высоты нескольких этажей и упал, чуть не задев гражданку, которая шла по тротуару.
С конька крыши сорвался лист железаФото: Александр Уриевский
- Ее чуть не перерубило этим листом, — рассказал свидетель происшествия.
Предположительно, от порыва ветра снесло кусок на коньке крыши здания. Сейчас рабочие убирают свалившееся железо.
Лист железа с крыши едва не разрубил женщину в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU