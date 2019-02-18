2019-02-18T14:12:42+03:00
Происшествия

В Саратове свалившийся с крыши металлический лист едва не убил женщину

По словам очевидца, он мог смертельно ее травмировать [фото, видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Рабочие убирают упавший с крыши лист железаРабочие убирают упавший с крыши лист железаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратове на улице Чернышевского сорвавшиеся с крыши кровельные листы едва не убили женщину.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, металл рухнул с высоты нескольких этажей и упал, чуть не задев гражданку, которая шла по тротуару.

С конька крыши сорвался лист железа Фото: Александр Уриевский

С конька крыши сорвался лист железаФото: Александр Уриевский

- Ее чуть не перерубило этим листом, — рассказал свидетель происшествия.

Предположительно, от порыва ветра снесло кусок на коньке крыши здания. Сейчас рабочие убирают свалившееся железо.

Лист железа с крыши едва не разрубил женщину в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ровного отработает 240 часов за самовольное подключение к газопроводу
Саратовский спортсмен взял золото Всероссийских соревнований по дзюдо
В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов
Педофила из Энгельса осудили на 13 лет за растление дочери своей девушки
Прокуратура проверяет обрушившийся детсад в поселке Коминтерн
Голосование за территории для благоустройства в Саратове пройдет 27 февраля
Под Саратовом завтра на ночь закроют железнодорожный переезд
Две женщины госпитализированы от падения сосульки в Саратове
В выходные дни бригады ООО «КВС» работали в штатном режиме
В Саратове упавший снег с крыши расплющил две иномарки
Елена Щербакова уволилась из правительства Саратовской области
На Московской сосулька пробила женщине голову
В Энгельсе временно закрыли детсад с обвалившейся крышей
В Заводском районе Саратова отметили 30-летие окончания войны в Афганистане
В администрации прокомментировали разрушение фасада многоэтажки в Энгельсе
С крыши стадиона «Волга» в Саратове грозит сойти снежная лавина
В Саратовской области следователь попалась на подделке протокола
Рухнула крыша детсада в Энгельсе
В Саратове встал троллейбус №4
В Энгельсе молодая девушка расплатилась за продукты чужой картой
В Саратовской области 7% вызовов пожарных оказались ложными
Женщина погибла в горящем доме на Мичурина