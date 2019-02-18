В Энгельсе временно закрыли детсад с обвалившейся крышей
Там работает аварийная бригада
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Стали известны подробности ЧП в поселке Коминтерн Энгельса, где рухнула крыша детского сада на Коммунистической улице.
- Это произошло сегодня утром, в 07:15. Сейчас там работает аварийная бригада, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельса.
Предположительно, ремонт займет несколько дней. До 20 февраля деятельность детсада приостановлена.
Напомним, на переходе к пищеблоку обвалилась часть шиферной кровли садика. Пострадавших не было.
ИСТОЧНИК KP.RU