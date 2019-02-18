В Энгельсе временно закрыли детсад с обвалившейся крышей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-18T14:13:18+03:00

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Стали известны подробности ЧП в поселке Коминтерн Энгельса, где рухнула крыша детского сада на Коммунистической улице.

- Это произошло сегодня утром, в 07:15. Сейчас там работает аварийная бригада, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельса.

Предположительно, ремонт займет несколько дней. До 20 февраля деятельность детсада приостановлена.

Напомним, на переходе к пищеблоку обвалилась часть шиферной кровли садика. Пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU