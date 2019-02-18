2019-02-18T14:13:18+03:00
Общество

В Энгельсе временно закрыли детсад с обвалившейся крышей

Там работает аварийная бригада
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ЧП в поселке Коминтерн Энгельса, где рухнула крыша детского сада на Коммунистической улице.

- Это произошло сегодня утром, в 07:15. Сейчас там работает аварийная бригада, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельса.

Предположительно, ремонт займет несколько дней. До 20 февраля деятельность детсада приостановлена.

Напомним, на переходе к пищеблоку обвалилась часть шиферной кровли садика. Пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ровного отработает 240 часов за самовольное подключение к газопроводу
Саратовский спортсмен взял золото Всероссийских соревнований по дзюдо
В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов
Педофила из Энгельса осудили на 13 лет за растление дочери своей девушки
Прокуратура проверяет обрушившийся детсад в поселке Коминтерн
Голосование за территории для благоустройства в Саратове пройдет 27 февраля
Под Саратовом завтра на ночь закроют железнодорожный переезд
Две женщины госпитализированы от падения сосульки в Саратове
В выходные дни бригады ООО «КВС» работали в штатном режиме
В Саратове упавший снег с крыши расплющил две иномарки
Елена Щербакова уволилась из правительства Саратовской области
На Московской сосулька пробила женщине голову
В Саратове свалившийся с крыши металлический лист едва не убил женщину
В Заводском районе Саратова отметили 30-летие окончания войны в Афганистане
В администрации прокомментировали разрушение фасада многоэтажки в Энгельсе
С крыши стадиона «Волга» в Саратове грозит сойти снежная лавина
В Саратовской области следователь попалась на подделке протокола
Рухнула крыша детсада в Энгельсе
В Саратове встал троллейбус №4
В Энгельсе молодая девушка расплатилась за продукты чужой картой
В Саратовской области 7% вызовов пожарных оказались ложными
Женщина погибла в горящем доме на Мичурина