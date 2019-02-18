В администрации прокомментировали разрушение фасада многоэтажки в Энгельсе
Жильцы домов на улице Колотилова в Энгельсе бьют тревогу.
Как сообщили они в соцсетях, дом №62 грозит обрушиться из-за сильного протекания крыши.
Жители отметили, что фасад пятиэтажного дома сильно промок, из-за этого с него валятся кирпичи. Также на опубликованной фотографии видно, что отвалился кондиционер, повиснув на проводе.
В администрации Энгельса сообщили «КП-Саратов», что проблема именно в самовольной установленном кондиционере. На нем скопилась сильная наледь, которая растаяла и промочила стену.
.
- О разрушении стены и выселении жильцов речи не идет, — отметили в администрации.
Кондиционер при этом мог отвалиться из-за двух факторов, считают чиновники: той самой наледи, а также во время сбивания сосулек с крыши.
«КП-Саратов» стал известно, что похожая ситуация сложилась в соседнем доме — на Колотилова, 64.
ИСТОЧНИК KP.RU