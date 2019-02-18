2019-02-18T13:59:13+03:00
Происшествия

В администрации прокомментировали разрушение фасада многоэтажки в Энгельсе

Стена промокла, кондиционер отвалился
Екатерина Семенова
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В Энгельсе промокла стена пятиэтажкиВ Энгельсе промокла стена пятиэтажки
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Жильцы домов на улице Колотилова в Энгельсе бьют тревогу.

Как сообщили они в соцсетях, дом №62 грозит обрушиться из-за сильного протекания крыши.

Жители отметили, что фасад пятиэтажного дома сильно промок, из-за этого с него валятся кирпичи. Также на опубликованной фотографии видно, что отвалился кондиционер, повиснув на проводе.

В администрации Энгельса сообщили «КП-Саратов», что проблема именно в самовольной установленном кондиционере. На нем скопилась сильная наледь, которая растаяла и промочила стену.

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- О разрушении стены и выселении жильцов речи не идет, — отметили в администрации.

Кондиционер при этом мог отвалиться из-за двух факторов, считают чиновники: той самой наледи, а также во время сбивания сосулек с крыши.

«КП-Саратов» стал известно, что похожая ситуация сложилась в соседнем доме — на Колотилова, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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